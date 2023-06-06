В Таганроге возобновили подачу воды

Сейчас все насосные станции Таганрога запущены и успешно работают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе Таганроге Ростовской области сотрудники водоканала завершили ремонт на главном самотечном коллекторе. Об этом в Телеграм сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

— Все насосные станции города запущены и успешно работают, — отметил градоначальник.

Также чиновник пообещал таганрожцам, что вода в их домах появится в течение двух часов.

Напомним, что вечером 4 июня в Таганроге произошло обрушение части главного самотечного коллектора. Из-за этого без воды остались тысячи горожан. Им ее подвозили в цистернах.

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