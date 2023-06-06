Власти Ростовской области сообщили, есть ли в регионе «Мистер Сидр»

Сейчас опасный напиток ищут по всей России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На фоне гибели людей от отравления сидром в нескольких регионах России департамент потребительского рынка Ростовской области проверил сидр, который поступал в регион. Об этом сообщили в донском правительстве.
Как оказалось, опасный сидр, который сейчас ищут по всей стране, в Ростовскую область не поступал.
— По информации департамента потребительского рынка, эта продукция не поставлялась в Ростовскую область, — отметили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Напомним, что ранее корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» прошлись по «наливайкам» Ростова и Батайска и лично проверили, есть ли в продаже опасный напиток «Мистер Сидр».
На данный момент в России насчитывается 28 погибших от сидра, а также более 50 человек, кто от него пострадал.
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