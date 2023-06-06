В Ростовской области сотрудники банка украли 22 миллиона рублей и потом сымитировали их похищение

Первое судебное заседание по делу назначено на среду, 7 мая. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области будут судить пятерых человек, обвиняемых в краже 22 миллионов рублей из банка и инсценировке его ограбления. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

Как считают следователи, в Аксайском районе управляющая отделения банка создала организованную преступную группу, которая занималась кражами из кредитной организации. В нее входила, в том числе, старший менеджер отделения.

За семь раз члены ОПГ украли из банка 22 миллиона рублей. Чтобы скрыть хищения, они инсценировали ограбление.

Первое судебное заседание по делу назначено на среду, 7 мая.

Напомним, что в Ростове правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении магазина косметики. Их добычей стал флакон с духами.

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