В Ростовской области сотрудники банка украли 22 миллиона рублей и потом сымитировали их похищение

Первое судебное заседание по делу назначено на среду, 7 мая.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростовской области будут судить пятерых человек, обвиняемых в краже 22 миллионов рублей из банка и инсценировке его ограбления. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.
Как считают следователи, в Аксайском районе управляющая отделения банка создала организованную преступную группу, которая занималась кражами из кредитной организации. В нее входила, в том числе, старший менеджер отделения.
За семь раз члены ОПГ украли из банка 22 миллиона рублей. Чтобы скрыть хищения, они инсценировали ограбление.
Первое судебное заседание по делу назначено на среду, 7 мая.
Напомним, что в Ростове правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении магазина косметики. Их добычей стал флакон с духами.
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