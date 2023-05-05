В центре Ростова трое мужчин ограбили магазин косметики

Правоохранители задержали 20-летнего парня по горячим следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону трое мужчин ограбили магазин парфюмерии и косметики. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент произошел 4 мая в Ленинском районе города.

По предварительной информации ведомства, 20-летний житель Краснодарского края вместе с двумя друзьями зашли в магазин. На витрине с парфюмерией им приглянулись духи. Мужчина резко схватил флакон и скрылся с места преступления вместе с товарищами. Правоохранители задержали 20-летнего парня по горячим следам.

- Личности остальных участников инцидента установлены. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на задержание фигурантов, – сообщили в ведомстве.

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