В Таганроге из-за ЧС на коллекторе город остался без воды

Объект находится в районе улиц Мало-Почтовая – Старо-Почтовая. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге из-за ЧС на коллекторе горожане остались без воды. Об этом сообщил на своей странице сити-менеджер приморского города Андрей Фатеев. Происшествие случилось вечером 4 июня.

По словам главы администрации, в Таганроге случилась авария на главном самотечном коллекторе. Объект находится в районе улиц Мало-Почтовая – Старо-Почтовая. Чтобы понизить нагрузку на коллектор коммунальщики отключили воду сразу на нескольких улицах города. На место ЧС выехали оперативные службы. Для жителей города организовали подвоз воды.

Все аварийные работы сотрудники завершили к 23:00. В городе постепенно начали подавать воду в домах.

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(Подробности)