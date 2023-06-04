В Таганроге десятки улиц остались без воды из-за обрушения участка коллектора

Водоснабжение ограничили 4 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге на десятках улиц ограничили водоснабжение из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщили в администрации города.

На участке коллектора по адресу М. Почтовая — Старо-Почтовая произошло обрушение. Подачу воды ограничили в домах, расположенных в следующих границах: улица Очистная - улица Сиреневая - улица Сиверса - улица Василенко - улица Бабушкина - улица Щаденко - улица Морозова - улица Дзержинского - улица Пальмиро Тольятти - улица Московская - улица Нестора Кукольника - улица Москатова - улица Лизы Чайкиной - переулок 17-ый Новый - переулок Садовый - улица Очистная.

В мэрии уточнили, что абонентам будут подвозить воду. Заявку можно оставить по номеру диспетчерской службы 8(8634) 319-438

Напомним, сотни домов в Ростове на следующей неделе останутся без света. Ранее "КП-Ростов-на-Дону" публиковала подробный график отключений электричества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сотни домов останутся без света на новой неделе

Публикуем график отключения электричества. (Подробности)