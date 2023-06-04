Электричество отключат в нескольких районах города. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Ростове сотни домов останутся без света на новой неделе с 5 по 9 июня. График отключений электричества публикует «Донэнерго».

5 июня

9.00 — 14.00

Ул. Пушкинская 108-112, 120 А, 127-135; просп. Ворошиловский 40/128; просп. Соколова 33-43.

9.00 — 16.00

Ул. Подтелкова 39-51; пер. Сухумский 2-18; ул. Мечникова 43; ул. Подтелкова 51; пер. Джамбульский 15/Б; ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13, 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 2-28; ул. Червоноармейская 3-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18.

9.00 — 17.00

Ул. 10-я линия 15-25, 16-36, 81; ул. 12-я линия 1-31, 2-36; ул. Майская 24-30, 25-43; ул. Советская 25-33; ул. Шеболдаева 97, 97/2.

6 июня

9.00 — 16.00

Ул. Артемовская 27-49, 22-44; ул. 2-я Володарского 87-131, 80-104; ул. Кулагина 35-41, 56-58; ул. Литвинова 34-36.

9.00 — 17.00

Ул. Миронова 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2; ул. Инициативная 2-14, 1-79; ул. Тибетская 2-32; ул. 1-Краснодонская ; пер. Дунайский 19-33, 26-46; пер. Аральский 21-41, 26-46; пер. Чингарский 23-41, 26-44; пер. Кленовый 23-41, 30-48; пер. 1-Кольский 29-47, 20-34; пер. 2-Кольский 2-22; ул. Краснокурсантская 1-45; ул. Пирогова 59-107, 64-118; ул. Фурмановская 2-50, 1-43; ул. Евдокимова 2-66, 3-33; ул. Бодрая 21-73, 91, 30-82; ул. Инженерная 16; пер. Бориславский 21-41, 14-58; пер. Краснокамский 1-25, 2-24; пер. Ткацкий 1-33, 2-28; пер. Грибной; пер. Ликбезовский 17-37, 20-42; пер. Неверовский 1-27, 2-30; пер. Пригородный 1-27, 2-28; пер.Солнечный 1-23, 2-22; пер. Оренбургский 63-109, 64-114; пер. Радиаторный 9, 12.

7 июня

9.00 — 16.00

Ул. Магнитогорская 52-76; пер. Дозорный 3-9, 2-24; пер. Строительный 10-36, 9-31; пер. 1-й Буковый 1-11, 2-16; ул. Богачева 49; ул. Богданова 25-49; ул. 31-я линия 80-132, 81-129; ул. Подвойского 15-23, 32-46; ул. Городовикова 4-16; ул. Петровская 47, 52-78; просп. Кировский 26-30, 23, 23А, 23Б; ул. Социалистическая 153; ул. Журавлева 29-31.

9.00 — 17.00

Ул. Дундича 19-39; ул. Конституционная 66-82, 63-81; ул. 20-лет Октября 72-96, 81-95; ул. Кемеровская 70-80, 65-77; ул. Карбышева 30-42; пер. Безымянный 27-31, 24-38; ул. Кручинина 8-58, 5-57; ул. Межевая 160-168; ул. Нагорная 132-170, 129-177; пер. Рыбный 23-29, 34-44; ул. Трудящихся 128, 138-154, 155-191, 141/27; пер. Желябова 6,16,16а; ул. Гусева 2-52, 53-105; ул. Депутатская 20; пер. Рыбный 15-19, 26-28; ул. Ставского 2-6; ул. Чебанова 16-20, 1-29.

8 июня

9.00 — 16.00

Пер. Строительный 36-42; ул. Магнитогорская 11-31,85; ул. 2-я Степная 1-23, 2-22; ул. 3-я Степная 1-23, 2-22; ул. 4-я Степная 1-21, 2.

8 июня

9.00 — 17.00

Пос. Автосборочный; просп. Нагибина 34, 36, 38; ул. Пришкольная 1-33; ул. 2-я Краснодонская 2-42; пер. Дунайский1-17, 2-26; пер. Аральский 1-21, 2-26; пер. Чингарский1-21, 2-24; пер. Кленовый 1-21, 2-28; ул. Омская 1-31; пер. Весёлый 7-9, 2-16; ул. Минераловодская 146; ул. Достоевского 1-7, 2-12; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25; ул. Скачкова 21-49, 26-30.

9 июня

9.00 — 13.00

Пер. Ставропольский 28-56; ул. Погодина 21-81; пер. Парковый 25-71, 22-64; ул. Горская 26-42, 19-35; ул. Цезаря Куникова 75-79, 34-36.

9.00 — 16.00

Ул. Русская 34-48, 58-60, 1-13.

9.00 — 17.00

Ул. Депутатская 3, 2-24; ул. Минераловодская 8-24, 1-29; ул. Никитина 2-10; ул. Республиканская 7-17, 2-16.

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