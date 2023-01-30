Егор Долматов занял должность замглавы администрации Таганрога по вопросам ЖКХ

Егор Долматов уже приступил к своим должностным обязанностям . Фото: администрация Таганрога

Бывшего главу Пролетарского района Ростова-на-Дону официально назначили замглавы администрации Таганрога по вопросам ЖКХ. Об этом сообщили на сайте городской администрации 27 января.

Он уже приступил к своим должностным обязанностям. Егор Долматов будет заниматься вопросами ЖКХ города Таганрога.

Отметим, что Егор Долматов покинул предыдущее место работы в середине января. До этого свою должность покинул первый заместитель - Андрей Рыбаков. Он занимался вопросами ЖКХ и строительства.

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