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НовостиОбщество30 января 2023 5:17

Егор Долматов занял должность замглавы администрации Таганрога по вопросам ЖКХ

Он уже приступил к своим рабочим обязанностям
Лейла МИРИШОВА
Егор Долматов уже приступил к своим должностным обязанностям . Фото: администрация Таганрога

Егор Долматов уже приступил к своим должностным обязанностям . Фото: администрация Таганрога

Бывшего главу Пролетарского района Ростова-на-Дону официально назначили замглавы администрации Таганрога по вопросам ЖКХ. Об этом сообщили на сайте городской администрации 27 января.

Он уже приступил к своим должностным обязанностям. Егор Долматов будет заниматься вопросами ЖКХ города Таганрога.

Отметим, что Егор Долматов покинул предыдущее место работы в середине января. До этого свою должность покинул первый заместитель - Андрей Рыбаков. Он занимался вопросами ЖКХ и строительства.

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