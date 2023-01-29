В Таганроге приостановят движение трамваев 1 февраля

Несколько трамваев не будут ходить по маршруту в Таганроге певрого февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Таганроге, из-за технических работ первого февраля временно не будут курсировать трамваи, сообщает администрация города.

Речь идет о трамваях, которые ходят по следующим маршрутам: №4, №5, №8, №9.

Они не будут курсировать с 11 до 12 часов дня.

А в Ростове тем временем введут ограничения на улице Доватора.

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