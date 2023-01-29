В Ростове для водителей введут ограничения на улице Доватора

С середины февраля для ростовских водителей ввели некоторые ограничения
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове решили ограничить скорость движения транспорта на улице Доватора, рассказали в администрации города.
Скоростные ограничения будут действовать с 18 февраля. С этого числа водителям можно ехать по Доватора, от улицы Попова до Звездной, со скоростью 40 километров в час.
Эта мера необходима для того, чтобы снизить число аварий на данном отрезке дороги.
Кроме этого, в феврале в донской столице ограничат парковку на улице Пушкинской, возле домов № 134-140-144а.
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