В Ростове для водителей введут ограничения на улице Доватора

С середины февраля для ростовских водителей ввели некоторые ограничения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове решили ограничить скорость движения транспорта на улице Доватора, рассказали в администрации города.

Скоростные ограничения будут действовать с 18 февраля. С этого числа водителям можно ехать по Доватора, от улицы Попова до Звездной, со скоростью 40 километров в час.

Эта мера необходима для того, чтобы снизить число аварий на данном отрезке дороги.

Кроме этого, в феврале в донской столице ограничат парковку на улице Пушкинской, возле домов № 134-140-144а.

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