В Ростове с конца января по июнь перекроют движение на Западном

Из-за ремонтных работ на полгода перекроют участок дороги на Западном в Ростове
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону, в Западном микрорайоне, рабочие планируют приступить к модернизации тепломагистрали. В связи с этим с 20 января по 31 мая ограничат движение на одном из участков автомагистрали, сообщает департамент автодорог.
Речь идет об отрезке дороги на 339-й Стрелковой Дивизии, между домом номер 15 и Малиновского.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что с декабря на ближайшие шесть месяцев ограничено движение в центре донской столицы. В частности, речь идет о проезде в районе строения № 33/4 на Береговой.
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