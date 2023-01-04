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НовостиОбщество4 января 2023 9:56

В Ростове с конца января по июнь перекроют движение на Западном

Рассказываем подробнее, на каком участке дороги введут ограничения
Анна ШИЛЯЕВА
Из-за ремонтных работ на полгода перекроют участок дороги на Западном в Ростове

Из-за ремонтных работ на полгода перекроют участок дороги на Западном в Ростове

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону, в Западном микрорайоне, рабочие планируют приступить к модернизации тепломагистрали. В связи с этим с 20 января по 31 мая ограничат движение на одном из участков автомагистрали, сообщает департамент автодорог.

Речь идет об отрезке дороги на 339-й Стрелковой Дивизии, между домом номер 15 и Малиновского.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что с декабря на ближайшие шесть месяцев ограничено движение в центре донской столицы. В частности, речь идет о проезде в районе строения № 33/4 на Береговой.

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