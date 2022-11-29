У набережной Ростова ограничат движение из-за строительства высотки на Береговой

Ограничения будут действовать возле набережной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на улице Береговой на полгода планируют ограничить движение. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Проезд ограничат в районе строения № 33/4. Меры будут действовать с 14 декабря до 27 мая 2023 года.

В администрации пояснили, что ограничения связаны с «производством строительных работ».

Напомним, ранее на этом участке Береговой планировалось возвести многоэтажный дом. Власти долгое время пытались запретить строительство высотки через суд. Однако в итоге суд решил, что администрация не могла отказать компании в выдаче разрешения.

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