В Таганроге капремонт дорог почти завершен

Работы ведутся круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге продолжаются работы по капитальному ремонту в рамках национального проекта. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.

Чтобы успеть сдать объекты в срок, дорожники работают круглосуточно. Сейчас на улице Александровской (от переулка 19-го до Некрасовского) выполнено 42% объема работ. А на улице Москатова - все 100%.

В ближайшее время подрядная организация займется устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дороги. Сейчас ремонт городских автодорог проходит по графику.

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(Подробности)