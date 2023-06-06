В Таганроге капремонт дорог почти завершен

Работы ведутся круглосуточно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге продолжаются работы по капитальному ремонту в рамках национального проекта. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.
Чтобы успеть сдать объекты в срок, дорожники работают круглосуточно. Сейчас на улице Александровской (от переулка 19-го до Некрасовского) выполнено 42% объема работ. А на улице Москатова - все 100%.
В ближайшее время подрядная организация займется устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дороги. Сейчас ремонт городских автодорог проходит по графику.
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