Валерий Каргаев покинул пост начальника управления ЖКХ Таганрога

Валерий Каргаев занимал должность с конца августа 2015 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге пост начальника городского управления ЖКХ покинул Валерий Каргаев. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили сегодня, 19 июля, в местной администрации.

Предварительно, управленец уволился по собственному желанию.

Ранее уже сообщалось, что Валерий Каргаев занимал должность с конца августа 2015 года. Специалист также был гендиректором ЗАО «Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства Таганрога».

Добавим, буквально на днях в администрации Таганрога ушел в отставку заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский, а до этого свое увольнение согласовали замглавы по туризму Алексей Санин и замглавы по вопросам транспорта Василий Остряков.

В июне 2023 года городская дума Таганрога также утвердила кандидатуры двух заместителей: первого зама по вопросам экономики Светланы Камбуловой и заместителя по вопросам ЖКХ Егора Долматова.

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