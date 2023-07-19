Ростов-на-Дону планируют сделать частью обувного кластера

Технологические мощности также намерены развернуть в Дагестане и Подмосковье Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростов-на-Дону могут включить в проект обувного кластера, который намерены развивать в разных территориях страны. Сейчас уже началась общая разработка концепции направления. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одного из авторов идеи.

Известно, что «серьезными льготами» новые начинания готовы поддержать в Минпромторге России.

Кроме Ростова, технологические мощности намерены развернуть также в Дагестане и Подмосковье. Основная цель - увеличение доли отечественного производства до 30%. Сейчас, сообщили журналистам, объем российской продукции на рынке составляет 20 % с учетом госзаказа.

К слову, обувной кластер в донской столице собираются развивать в связи с уже имеющимся опытом создания подобной продукции.

При этом эксперты отмечают, что развивать бизнес в указанной нише будет не так легко из-за санкций, с которыми ранее уже столкнулись другие производители обуви.

Россия может довести долю собственного производства до 50%, именно такой показатель способен обеспечить национальную безопасность отрасли, подчеркнул президент Российского союза кожевенников и обувщиков Игорь Сурин. Потенциал импортозамещения оценивается как «очень хороший»: сейчас в стране производят 100 млн пар, тогда как показатель потребления составляет 500 млн пар.

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