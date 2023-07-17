Пивзавод в Ростовской области перешел под управление Росимущества

Росимущество может управлять пивоваренным заводом «Южная Заря 1974»
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Пивоваренный завод, который находится в Ростовской области, должен перейти под контроль Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Такой вывод можно сделать после изучения указа президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 года.
В документе говорится, что Росимущество получило 98,56 % доли, принадлежащей компании «Балтика», которой ранее владел иностранный производитель, ныне покидающий российский рынок.
Кроме того, федеральному ведомству должны перейти 1,35 % и 0,09 % доли «Хоппи Юнион» и «Карлсберг Дойчланд» (Carlsberg Deutschland).
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