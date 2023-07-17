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НовостиЭкономика17 июля 2023 9:03

Пивзавод в Ростовской области перешел под управление Росимущества

Это решение утвердили на федеральном уровне
Ангелина СКИБА
Росимущество может управлять пивоваренным заводом «Южная Заря 1974»

Росимущество может управлять пивоваренным заводом «Южная Заря 1974»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пивоваренный завод, который находится в Ростовской области, должен перейти под контроль Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Такой вывод можно сделать после изучения указа президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 года.

В документе говорится, что Росимущество получило 98,56 % доли, принадлежащей компании «Балтика», которой ранее владел иностранный производитель, ныне покидающий российский рынок.

Кроме того, федеральному ведомству должны перейти 1,35 % и 0,09 % доли «Хоппи Юнион» и «Карлсберг Дойчланд» (Carlsberg Deutschland).

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