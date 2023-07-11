PNK Group вложит 30 млрд рублей в индустриальный парк в Ростовской области

Новый индустриальный парк займет около 70 га территории. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области планируют создать индустриальный парк «ПНК-2-Ростов-на-Дону». Объем инвестиций составит около 30 млрд рублей. Об этом стало известно сегодня, 11 июля.

Договор о развитии технологической площадки подписали на выставке «Иннопром-2023». Соглашение утвердили заместитель губернатора Игорь Сорокин и директор управляющей компании «А Класс Капитал» (входит в PNK Group) Дмитрий Задонский.

Новый индустриальный парк займет около 70 га территории рядом с таким же объектом, который сейчас строится. В будущем две площадки намерены объединить подвесным мостом над трассой М-4 «Дон».

- На территории планируется разместить 14 объектов. Общая площадь текущих и будущих зданий в «ПНК-2-Ростов-на-Дону» составит 613 тысяч кв. метров, - прокомментировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Напомним, в рамках выставки «Иннопром-2023» донские власти также договорились о строительстве комплекса по переработке отходов и модернизации производства подшипников.

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