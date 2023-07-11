Аграрии Ростовской области собрали с полей более миллиона тонн зерновых

В 2023 году с полей должны собрать свыше 3,5 млн га урожая Фото: Виталий ТИМКИВ

Аграрии Ростовской области уже убрали с полей более миллиона тонн зерна. Жатва при этом продолжает набирать темпы, рассказал первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

- Сейчас пройдено почти 425 тысяч га или 12 % от общей площади засеянных земель. Валовой сбор составляет более 1,7 млн тонн зерна при средней урожайности почти 40,6 центнера с га, - прокомментировал Виктор Гончаров.

Чиновник отметил, что уборку зерновых и зернобобовых к этому моменту ведут все 43 района Дона. По территории собранных зерновых лидируют Зимовниковский, Ремонтненский, Сальский и Дубовский районы.

Напомним, в 2023 году с полей должны собрать свыше 3,5 млн га урожая, основную долю которого, около 3 млн га, составляют озимые.

К слову, яровых прошедшей весной высадили примерно 1,8 млн га. Таким образом, общая посевная площадь различных культур в регионе по состоянию на 2023 год составляет примерно 4,9 млн га.

- Одновременно с жатвой ранних культур в хозяйствах ведется подготовка почвы под посев озимых под урожай 2024 года. Особое внимание селяне обращают на то, чтобы не допускать сельскохозяйственные палы во время уборки и после нее, - добавил Виктор Гончаров.

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