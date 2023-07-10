300 млн рублей инвестируют в модернизацию производства подшипников в Ростовской области

Выполнить поставленные планы надеются уже в 2023 году. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на подшипниковом заводе ООО «10-ГПЗ» собираются модернизировать участок термической обработки. Капитальное обновление потребует около 300 млн рублей, сообщают донские власти.

Соглашение о развитии предприятия было подписано на международной выставке «Иннопром-2023». Выполнить поставленные планы надеются уже в 2023 году.

Производственный участок усилят линией термической и химико-термической обработки, азотной станцией и моечной конвейерной машиной.

Производительность участка должна достигать не менее 220 кг изделий в час. Печь светлого отжига будет обрабатывать 110-150 кг/час изделий.

- Благодаря новому оборудованию увеличится производительность обработки деталей и других этапов производства, - прокомментировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Добавим, в рамках выставки «Иннопром-2023» также договорились о строительстве на Дону комплекса по переработке строительных и промышленных отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова собираются отремонтировать фасад Доходного дома Ивана Куксы

Заявки по выполнение работ в рамках тендера начали принимать с начала июля 2023 года (подробности)