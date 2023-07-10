В центре Ростова собираются отремонтировать фасад Доходного дома Ивана Куксы

Исполнитель должен выполнить задачу заказчика за 90 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростова-на-Дону планируют капитально отремонтировать фасад Доходного дома Кукса. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Известно, что заказчиком проведения работ выступает областной «Центр по профилактике и борьбе со СПИД». Заявки в рамках тендера начали принимать с начала июля, итоги должны подвести в этом же месяце, 17 числа.

Организация выделит исполнителю 1,8 млн рублей собственных средств. За эти деньги в течение 90 календарных дней в том числе предполагают заделать трещины, выполнить высококачественную штукатурку стен по камню, а также установить перила для лестничных площадок. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев.

Напомним, речь идет об объекте культурного наследия регионального значения на улице Станиславского, 91. Это двухэтажное кирпичное здание было построено в конце XIX века. В оформлении были использованы элементы архитектурных мотивов Ренессанса и «русского стиля». Можно заметить орнамент, «кокошники» и машикули (ред. навесные элементы в верхней части стены).

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