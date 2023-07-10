С 10 июля ограничат движение по нескольким улицам Ростова-на-Дону

Водителей просят помнить об ограничениях и быть внимательными за рулем
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 10 июля 2023 года на нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат движение машин из-за ремонта водопроводной сети. Об этом напоминает городской департамент автодорог.
До 30 сентября знаки и перекрытия будут находиться на следующих участках:
- Фурмановская от Бодрой до Бориславского;
- Мартовицкого от Нариманова до Фурмановской;
- Мебельный от Нансена (южная) до Юфимцева, 10/1.
До 15 декабря ограничения будут действовать на участках:
- Курганная от строения № 69 до 83;
- Мечникова от Павленко до дома № 110с1 по Мечникова;
- Доломановский от 17-й Улицы до Доломановского, 119.
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