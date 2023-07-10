В Ростовской области возведут комплекс по переработке отходов за 1,3 млрд рублей

Договор о будущем строительстве уже заключили. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области в ближайшем будущем должны возвести комплекс по переработке строительных и промышленных отходов. Об этом сегодня, 10 июля, донские власти договорились на международной выставке «Иннопром-2023».

Инвестиции в объект составят около 1,3 млрд рублей. На территории в 6 тысяч кв. метров планируют запустить линии по переработке мусора с последующим производством грунта, щебня, тротуарной плитки и малых архитектурных форм.

Также на предприятии намерены перерабатывать стекло и создавать из него ровинг, стеклоткани, текстиль, резиновые порошок и крошку.

Одну из линий настроят под производство теплозвукоизоляционных материалов, вентиляционных блоков и жидкого стекла.

- Продукцию завода будут использовать при строительстве зданий, сооружений, дорог, футбольных полей, детских площадок и других объектов, - прокомментировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Добавим, новое производство организуют на базе Новочеркасского индустриального парка.

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