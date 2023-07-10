Жители Ростова-на-Дону попросили перенести концерты с крыши ТРЦ «Парк»

Локацию в Галерее Парк выбрали после закрытия крыши ТЦ «Астор»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Ростова-на-Дону попросили перенести концерты с крыши ТРК «Парк» в любое другое место, за черту жилой застройки. Опубликованное обращение горожан можно найти на муниципальном сайте «Благоустройство».
- Просьба перенести за черту города концерты, организованные на крыше ТРК «Парк». Здесь спальный район, маленькие дети и пожилые люди, - написали ростовчане.
Добавим, локацию в Галерее Парк выбрали после закрытия крыши ТЦ «Астор». Прежняя площадка теперь не будет работать до окончания специальной операции в связи с требованиями безопансости.
Как ранее пояснили организаторы проекта Rostov Roof Live, место проведения концертов изменили после письма городских властей.
- В условиях участившихся применений незаконными вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА проведение мероприятий создает угрозу жизни и здоровью зрителей, а также жителей города. Кроме того, использование аппаратуры негативно влияет на качество работы средств связи и радиоэлектронной борьбы, - говорилось в письме мэрии Ростова-на-Дону.
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Это подтвердили организаторы, а также представители городской администрации (подробности)