Жители Ростова-на-Дону попросили перенести концерты с крыши ТРЦ «Парк»

Локацию в Галерее Парк выбрали после закрытия крыши ТЦ «Астор» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ростова-на-Дону попросили перенести концерты с крыши ТРК «Парк» в любое другое место, за черту жилой застройки. Опубликованное обращение горожан можно найти на муниципальном сайте «Благоустройство».

- Просьба перенести за черту города концерты, организованные на крыше ТРК «Парк». Здесь спальный район, маленькие дети и пожилые люди, - написали ростовчане.

Добавим, локацию в Галерее Парк выбрали после закрытия крыши ТЦ «Астор». Прежняя площадка теперь не будет работать до окончания специальной операции в связи с требованиями безопансости.

Как ранее пояснили организаторы проекта Rostov Roof Live, место проведения концертов изменили после письма городских властей.

- В условиях участившихся применений незаконными вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА проведение мероприятий создает угрозу жизни и здоровью зрителей, а также жителей города. Кроме того, использование аппаратуры негативно влияет на качество работы средств связи и радиоэлектронной борьбы, - говорилось в письме мэрии Ростова-на-Дону.

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Это подтвердили организаторы, а также представители городской администрации (подробности)