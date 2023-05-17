Замглавы администрации Таганрога по туризму Алексей Санин планирует уйти в отставку

Алексей Санин сейчас курирует проектную деятельность и туризм. Фото: пресс-служба администрации Таганрога

В Ростовской области с 19 мая 2023 года пост заместителя главы администрации Таганрога по проектной деятельности и туризму может покинуть Алексей Санин. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили местные власти.

Предварительно, чиновник решил уволиться по собственному желанию. Таким образом, работу в должности управленец завершит в эту пятницу.

Напомним, Алексея Санина назначили заместителем сити-менеджера в марте 2022 года. До этого в разные годы специалист был помощником главы администрации Ростова-на-Дону, заместителем директора Южного IT-парка и одним из руководителей «Региональной корпорации развития».

Известно, что чиновник окончил ДГТУ, а диссертацию по экономике защитил в РГЭУ. Эксперт - выпускник федеральной программы подготовки управленческих кадров Южного федерального университета.

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