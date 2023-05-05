Алексея Алехина назначили заместителем министра цифрового развития Ростовской области

Алексей Алехин ранее занимал пост директора МФЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Алексея Алехина назначили заместителем министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона. Об этом сегодня, 5 мая, информирует сайт донского правительства.

- 28 апреля 2023 года указом губернатора назначен на должность заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, - говорится в сообщении.

Алексей Алехин родился в 1981 году в городе Миллерово. В 2004 году окончил Ростовский государственный университет путей сообщения. Дополнительно обучался по программам «Административная реформа и проблемы государственного управления», «Информационные технологии в управлении», «Эффективное управление» и «Противодействие коррупции».

До нового назначения, с 2013 года, работал директором государственного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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