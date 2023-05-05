Новый глава администрации Таганрога Андрей Фатеев вступит в должность с 11 мая

Андрей Фатеев ранее возглавлял Минобр Дона. Фото: правительство РО

Новый сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев приступит к обязанностям с 11 мая. До этого специалист будет работать на прежней должности, рассказали в донском правительстве.

Напомним, 4 мая кандидатуру главы администрации приморского города согласовали депутаты городской думы. Выбирали из двух самых успешных управленцев, которые прошли тестирование и собеседование.

Андрей Фатеев перешел в новую должность с поста министра общего и профессионального образования Ростовской области. До этого чиновник был первым заместителем министра в региональном Минобре.

Главу администрации Таганрога назначили после отставки Михаила Солоницина. Прежний руководитель покинул должность по собственному желанию в апреле 2023 года. Временно обязанности главы администрации Таганрога исполняла Светлана Камбулова.

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