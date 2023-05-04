Андрея Фатеева назначили новым сити-менеджером Таганрога

Депутаты городской думы проголосовали за Андрея Фатеева. Фото: правительство РО

Новым сити-менеджером Таганрога назначили Андрея Фатеева. Это решение утвердили сегодня, 4 мая, на заседании городской думы. Информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили местные власти.

Известно, что всего на пост руководителя администрации претендовали пять кандидатов. По итогам тестирования и собеседования в финал прошли два лучших управленца. После этого состоялось голосование депутатов.

Андрей Фатеев перешел в новую должность с поста министра общего и профессионального образования Ростовской области. До этого чиновник был первым заместителем министра в региональном Минобре, а также занимал руководящие должности в Таганрогском педагогическом институте имени Чехова.

Напомним, Андрея Фатеева назначили после отставки Михаила Солоницина. Прежний глава администрации покинул должность по собственному желанию в апреле 2023 года. До мая этого года обязанности главы администрации Таганрога временно исполняла Светлана Камбулова.

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