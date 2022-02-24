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Общество24 февраля 2022 7:21

Андрей Фатеев возглавил министерство образования Ростовской области

До этого чиновник был первым заместителем министра
Ангелина СКИБА
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Указ о назначении Андрея Фатеева губернатор 24 февраля. Фото: правительство РО

Указ о назначении Андрея Фатеева губернатор 24 февраля. Фото: правительство РО

В Ростовской области министром общего и профессионального образования назначили Андрея Фатеева. Соответствующий указ сегодня, 24 февраля, подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

До этого - с июля 2020 года по настоящее время - чиновник был первым заместителем министра в региональном Минобре. В этом же ведомстве специалист также возглавлял управление непрерывного образования.

Еще раньше - с 2010 по 2014 годы - Андрей Фатеев занимал различные руководящие должности в Таганрогском педагогическом институте имени Чехова, сейчас это филиал Ростовского государственного экономического университета.

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