Андрей Фатеев возглавил министерство образования Ростовской области

Указ о назначении Андрея Фатеева губернатор 24 февраля. Фото: правительство РО

В Ростовской области министром общего и профессионального образования назначили Андрея Фатеева. Соответствующий указ сегодня, 24 февраля, подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

До этого - с июля 2020 года по настоящее время - чиновник был первым заместителем министра в региональном Минобре. В этом же ведомстве специалист также возглавлял управление непрерывного образования.

Еще раньше - с 2010 по 2014 годы - Андрей Фатеев занимал различные руководящие должности в Таганрогском педагогическом институте имени Чехова, сейчас это филиал Ростовского государственного экономического университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ушел в отставку заместитель губернатора Сергей Бондарев

Специалист курировал вопросы труда, соцполитики, здравоохранения и занятости населения (подробности)