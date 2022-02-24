В Ростовской области ушел в отставку заместитель губернатора Сергей Бондарев

Чиновник занимал пост заместителя главы региона с ноября 2010 года. Фото: правительство РО.

В Ростовской области губернатор Василий Голубев освободил от должности своего заместителя Сергея Бондарева. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Сергей Бондарев уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении.

Чиновник занимал пост заместителя главы региона с ноября 2010 года. Он курировал вопросы труда и социальной политики, здравоохранения, занятости населения, оказания содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь временно эти обязанности будет исполнять заместитель губернатора Артём Хохлов.

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