В Ростовской области назначен новый министр строительства, архитектуры и территориального развития Фото: Правительство РО

В Ростовской области назначили нового министра строительства, архитектуры и территориального развития. Соответствующий указ был подписан во вторник, 22 февраля губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Этот пост занял бывший руководитель Региональной службы государственного строительного надзора Юрий Сильвестров. Он вступит в должность в среду, 23 февраля. Подписанный указ освободил его от ранее занимаемой должности.

- Юрию Сильвестрову 42 года. В 2003-м он окончил Волгодонский институт Южно-Российского государственного технического университета (НПИ), получив специальность инженера. Позже проходил повышение квалификации в Государственном строительном университете по программе «Строительство зданий и сооружений», - рассказали в правительстве.

До этого он работал в различных энергостроительных и монтажных организациях Ростовской области и Краснодарского края. В 2015 году его назначили государственным инспектором в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора. А уже в 2016 года он занял пост заместителя руководителя, а потом и руководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.

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До назначения специалист возглавлял областной Минтранс.