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Общество3 ноября 2021 15:33

Владимира Окунева назначили заместителем губернатора Ростовской области

До назначения специалист возглавлял областной Минтранс
Ангелина СКИБА
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Чиновник сменил в должности Виктора Вовка. Фото: страница в Instagram Владимира Окунева

Чиновник сменил в должности Виктора Вовка. Фото: страница в Instagram Владимира Окунева

Владимира Окунева официально назначили заместителем губернатора Ростовской области. Соответствующий документ сегодня, 3 ноября, подписал Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новый замглавы региона ранее был исполняющим обязанности на этой же должности. Он курирует вопросы дорожно-транспортной и строительной отраслей. До назначения чиновник возглавлял областной Минтранс.

Вся предыдущая трудовая биография Владимира Окунева также была связана с дорожной сферой и строительством. Так, например, специалист руководил в компаниях «Монтажгазспецстрой» и «РостовАвтоДор».

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