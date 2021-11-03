Владимира Окунева назначили заместителем губернатора Ростовской области

Чиновник сменил в должности Виктора Вовка. Фото: страница в Instagram Владимира Окунева

Владимира Окунева официально назначили заместителем губернатора Ростовской области. Соответствующий документ сегодня, 3 ноября, подписал Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новый замглавы региона ранее был исполняющим обязанности на этой же должности. Он курирует вопросы дорожно-транспортной и строительной отраслей. До назначения чиновник возглавлял областной Минтранс.

Вся предыдущая трудовая биография Владимира Окунева также была связана с дорожной сферой и строительством. Так, например, специалист руководил в компаниях «Монтажгазспецстрой» и «РостовАвтоДор».

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