Исполнять обязанности замгубернатора Ростовской области будет Владимир Окунев

Руководителя назначили исполняющим обязанности после отставки Виктора Вовка. Фото: страница в Instagram Владимира Окунева

В Ростовской области после отставки Виктора Вовка исполнять обязанности заместителя губернатора по вопросам строительства и дорог будет действующий министр транспорта Владимир Окунев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе донского правительства.

Новый руководитель занимает пост главы Минтранса с декабря 2020 года. Он также управлял «Росавтодором» и в течение нескольких лет был заместителем министра транспорта области.

Ранее стало известно, что Виктор Вовк решил оставить пост замглавы региона по собственному желанию. На этой должности он проработал с октября 2019 года. До этого в течение 9 лет специалист был заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а еще ранее занимал пост генерального директора «Ростовского порта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Вовк покинет пост заместителя губернатора Ростовской области

Чиновник курировал вопросы дорожного, транспортного и строительного комплексов (подробности)