Виктор Вовк покинет пост заместителя губернатора Ростовской области

Бывший заместитель главы региона исполнял свои обязанности с октября 2019 года. Фото: правительство РО

Виктор Вовк в ближайшее время покинет пост заместителя губернатора Ростовской области. Соответствующий указ уже подписал губернатор Василий Голубев. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает сайт донского правительства.

Бывший заместитель главы региона исполнял свои обязанности с октября 2019 года. Он курировал вопросы дорожного, транспортного и строительного комплексов.

До этого - с 2010 по 2019 год - Виктор Вовк работал в должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. А еще ранее был генеральным директором «Ростовского порта».

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