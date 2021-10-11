Андрей Лисицкий возглавлял администрацию с октября 2016 года. Фото: Facebook / Артем Екушевский

Андрей Лисицкий покинет пост главы администрации Таганрога. Об этом стало известно сегодня, 11 октября. Информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе приморского города.

- Сити-менеджер уходит по собственному желанию. Оставит должность уже с завтрашнего дня, - сообщили в администрации.

Андрей Лисицкий возглавлял город с октября 2016 года. На новый срок его переизбрали депутаты в 2019 году. До этого специалист был первым заместителем руководителя администрации.

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