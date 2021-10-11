В Ростове провели основной этап конкурса на пост сити-менеджера

На пост главы администрации претендовали пять человек. Фото: ШИЛЯЕВА Анна

Сегодня, 11 октября, в Ростове провели очный этап среди претендентов на пост сити-менеджера. Конкурсная комиссия выбрала Алексея Логвиненко и Вадима Сидорова. Эти кандидатуры теперь рассмотрит гордума. Окончательное решение должны озвучить 19 октября.

На очном этапе конкурсанты - всего их было пять человек - выполнили тестовые задания и рассказали о том, как намерены развивать донскую столицу. По итогам этих испытаний Алексей Логвиненко набрал 59 баллов, а Вадим Сидоров - 50. Они оказались лучшими.

Это была основная ступень отбора. Ранее в комиссии изучали документы кандидатов. Обращали внимание на возраст, опыт управленческой работы, а также стаж на госслужбе. Сейчас действующий сити-менеджер - Алексей Логвинеко. Контракт специалиста истекает уже 22 октября 2021 года.

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