В Ростове прямо сейчас проходит конкурс на должность главы администрации города

Пять претендентов на должность сити-менеджера приступили к конкурсному заданию. Фото: ШИЛЯЕВА Анна

В Ростове-на-Дону, в здании мэрии на Большой Садовой улице, прямо сейчас идет конкурс на должность главы администрации города. В нем участвуют пять кандидатов. Информацию передает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону», который наблюдает за конкурсом.

Так, пять кандидатов уже приступили к выполнению тестового задания. В его рамках конкурсантам предстоит ответить на 30 вопросов на знание законов Российской Федерации. Каждому вопросу дается по три варианта ответа.

На выполнение задание отводится полчаса. После этого каждый из конкурсантов на должность главы администрации Ростова-на-Дону выступит со своим докладом.

Напомним, в конкурсе на должность сити-менеджера участвуют Дмитрий Олейников, Анатолий Котляров, Алексей Логвиненко, Вадим Сидоров и Дмитрий Одинцов.

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