В Ростове огласили имена претендентов на пост сити-менеджера

Первый срок действующего сити-менеджера истекает в октябре. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове официально огласили имена пяти претендентов на пост сити-менеджера. Каждую кандидатуру утвердила конкурсная комиссия. Информацию об этом сегодня, 30 сентября, опубликовали на сайте городской администрации.

- Ко второму этапу испытаний допустили Дмитрия Олейникова, Анатолия Котлярова, Алексея Логвиненко, Вадима Сидорова и Дмитрия Одинцова, - говорится в сообщении.

Второй этап конкурса подразумевает личное участие кандидатов. Они должны будут представить свои планы по развитию донской столицы. Комиссия будет выбирать среди участников в возрасте от 35 лет с высшим образованием и опытом работы на руководящих постах в области финансов, права, экономики или соцсферы. Также учитывается стаж на госслужбе.

Действующего главу администрации Алексея Логвиненко назначили в 2019 году. Срок этого контракта истекает уже 22 октября 2021 года.

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