Алексей Логвиненко подал заявку на пост сити-менеджера Ростова

Первый срок действующего сити-менеджера истекает в октябре. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Алексей Логвиненко планирует провести второй срок в статусе сити-менеджера Ростова. Действующий глава администрации уже подал свои документы на рассмотрение в конкурсную комиссию. Информация об этом появилась в Instagram.

- Подал документы на участие в конкурсе. Мой контракт истекает в октябре. По итогам отбора я был назначен на ответственный пост два года назад. За это время многое удалось реализовать, однако часть из задуманного еще предстоит сделать. Считаю важным завершить начатое и воплотить в жизнь новые идеи, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер добавил, что в ноябре планирует защитить программу развития донской столицы до 2035 года в московской школе управления Сколково.

- Реализация намеченных планов позволит Ростову к этому времени стать международным центром знаний с качественной городской средой, - пояснил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два кандидата претендуют на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Ростова

Однако это еще неофициальная информация (подробности)