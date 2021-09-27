Два кандидата претендуют на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Ростова

Действующего сити-менеджера Алексея Логвиненко назначили в 2019 году. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове совсем немного осталось до завершения приема документов на должность сити-менеджера, заявки принимают до 29 сентября включительно. После этой даты должны отобрать наиболее подходящих кандидатов, и только потом официально огласят претендентов на пост главы администрации.

- Те фамилии, которые сейчас публикуют в СМИ - неофициальная информация. Точные данные о количестве участников и их фамилии станут известны через время, - сообщили в конкурсной комиссии.

Пока же соцсети и ряд изданий Ростова сообщают, что желание принять участие в отборе изъявили депутат гордумы южной столицы Дмитрий Олейников и экс-депутат Анатолий Котляров. Однако одобрит ли комиссия их заявления, неизвестно.

Как, впрочем, неизвестно, собирается ли участвовать в конкурсе действующий сити-менеджер Алексей Логвиненко. Специалиста назначили на пост в 2019 году. Контракт заключили на два года, этот срок истекает уже 22 октября 2021 года.

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