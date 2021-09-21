В Ростове начали прием документов от кандидатов на пост сити-менеджера

Действующего сити-менеджера Алексея Логвиненко назначили в 2019 году. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове с 21 сентября начали прием документов от кандидатов на должность сити-менеджера. Заявления будут принимать до 29 числа включительно, а уже на следующий день после этого состоится очное заседание конкурсной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Второй этап конкурса - личное испытание - проведут уже в начале октября. Претенденты на кресло главы администрации должны должны представить свои планы по развитию города.

Комиссия будет выбирать среди участников в возрасте от 35 лет с высшим образованием и наличием опыта работы на руководящих постах в области финансов, права, экономики или соцсферы. Также учитывается стаж на госслужбе.

Действующего сити-менеджера Алексея Логвиненко назначили в 2019 году. Контракт со специалистом был заключен на два года. Этот срок истекает уже 22 октября 2021 года.

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