Имя нового сити-менеджера Ростова назовут 19 октября

Действующего сити-менеджера Алексея Логвиненко назначили в 2019 году. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове конкурс среди кандидатов на пост сити-менеджера проведут 11 октября, а через несколько дней после этого - 19 числа - имя нового главы администрации огласят официально. Информацию об этом сегодня, 17 августа, озвучила заместитель председателя городской думы Татьяна Георгиева.

- Проведение конкурса будет назначено на 11 октября. Принимать документы начнут с 21 октября. 30 сентября объявят первый этап, на котором рассмотрят документы претендентов. Второй этап - 11 октября. В этот день уже состоится личное испытание. В прошлый раз это были тестовые вопрос и презентация, - рассказала Татьяна Георгиева.

Специалист добавила, что выбирать нового сити-менеджера будут 10 человек. Половину назначат в гордуме, еще пять человек предложит губернатор Василий Голубев. Действующего сити-менеджера Алексея Логвиненко назначили в 2019 году. Контракт заключили на два года. Срок истекает уже 22 октября 2021 года.

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