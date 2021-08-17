За здравоохранением в Ростове будет следить врач Мясников

До этого назначения Сергей Мясников был заведующим сектора правового и информационного обеспечения
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове на пост начальника городского управления здравоохранения назначили Сергея Мясникова. Кандидатуру специалиста утвердили сегодня, 17 августа, на заседании городской думы.
До этого назначения Сергей Мясников был в ведомстве заведующим сектора правового и информационного обеспечения. А еще ранее он возглавлял две поликлиники - № 8 и 17. В одной из них медик работал в 2016 году, а другой - в 2015.
Новый глава управления здравоохранения сменил в должности Ольгу Мельникову. Она уволилась по собственному желанию в конце июля этого года, официально проработав на посту с февраля 2021 года.
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