Условия для снятия ограничений в сфере общепита озвучили в Ростовской области

Рестораторы пожаловались на снижение выручки из-за ограничений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области ограничения из-за COVID-19 могут ослабить только при определенных условиях. Такое заявление в соцсетях сделала директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова, передает telegram-канал «Ростов-на-кону». Также приводится цитата руководителя ведомства.

- Снятия некоторых ограничений (возможно), при условии увеличения процента вакцинации и соблюдения правил, - пояснила Ирина Теларова.

Дополнительные санитарные ограничения ввели на Дону с 4 августа. Это сделали из-за роста заболеваемости. Теперь чтобы пройти в рестораны и кафе, в том числе на летние веранды, посетители должны предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной инфекции или свежий ПЦР-тест. Кроме того, до 30% разрешенную заполняемость залов.

Владельцы точек общепита накануне заявили, что это неудобная система, из-за которой страдает бизнес - потеря выручки составила 70%. После этого рестораторы и отельеры региона направили губернатору письмо. В нем подняли вопрос о сложившейся ситуации и попросили ослабить ограничения.

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