В Ростове общепит потерял 70% выручки из-за ковидных ограничений

Летние площадки могли помочь предпринимателям пережить ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове после усиления санитарных ограничений общепит потерял 70% выручки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Совета регионального представительства федерации рестораторов и отельеров по работе со СМИ Денис Завалишин, передает «Интерфакс-Юг».

- Введенные ограничения приостановили работу 24 предприятий в городе, 12 закрылись из-за невозможности договориться с арендодателями. Десятки сотрудников потеряли свою работу. Падение выручки на предприятиях общественного питания - 70%, бронирование в отелях снизилось на 40%, - сообщил Денис Завалишин.

По мнению эксперта, летние площадки могли помочь предпринимателям пережить ограничения, но теперь эта возможность потеряна. Причины - введение системы сертификатов и справок, а также сокращение разрешенной заполняемости мест. По этой проблеме рестораторы и отельеры уже направили обращение губернатору Василию Голубеву.

Коронавирусные ограничения усилили с 4 августа. После этого в кафе, ресторанах, любых спортзалах, а также в общежитиях посетители должны предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной инфекции или свежий ПЦР-тест.

Кроме того, до 30% сократили заполняемость залов, не только в точках общепита, но и в кинотеатрах и других культурных заведениях. Приостановлена плановая медпомошь.

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