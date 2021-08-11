Смягчить ограничения для общепита и отелей попросили губернатора Ростовской области

В Ростовской области смягчить коронавирусные ограничения губернатора попросили уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Дереза и президент Торгово-промышленной палаты Николай Присяжнюк. Они направили письмо главе региона.

В своем обращении представители бизнес-сообщества пояснили, что после усиления санитарных мер общепит потерял 70% выручки, а бронирование в отелях снизилось на 40%. Кроме того, в запрет на работу аттракционов посчитали лишней мерой.

Примерно то же самое накануне сообщили в региональной Федерации рестораторов и отельеров. Там подтвердили, что Василию Голубюеву было направлено письмо, в котором подняли вопрос о ситуации, сложившейся из-за ограничений.

К слову, власти пока новых изменений в постановление № 272 не вносили. Однако ранее в регионе уже сделали некоторые шаги по смягчению санитарных мер. Людям позволили посещать МФЦ и другие залы обслуживания населения без сертификатов, справок о COVID-19 или свежих ПЦР-тестов. Теперь один из таких документов нужен только при посещении спортзалов, точек общепита и студенческих общежитий. Ограничения на Дону ввели с 4 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рестораторы Ростовской области просят власть пересмотреть антиковидные ограничения

Федерация ресторатор и отельеров региона готовит петицию (подробности)