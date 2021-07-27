В Ростове уволилась руководитель управления здравоохранения Ольга Мельникова

Руководитель управления сложит полномочия уже завтра. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове Ольга Мельникова покинула пост руководителя управления здравоохранения. Информацию об этом сегодня, 27 июля, подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- С 28 июля уволена по собственному желанию, в связи переездом в другой город начальник управления здравоохранения. Сегодня последний рабочий день, - сообщили журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

Ольга Мельникова проработала на этой должности с февраля 2021 года, тогда ее кандидатуру на пост утвердили официально. До этого она была и.о. руководителя управления, а также заместителем начальника этого же ведомства. Также специалист ранее возглавляла поликлинику №11.

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