Загруженность коечного фонда в Ростове составила уже 94%

За сутки в больницы поступают более 100 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове дополнительно ввели еще 160 коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас загруженность ковидных мест в больницах составляет уже 94%. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Также сити-менеджер рассказал, что к этому моменту медики лечат 1472 инфицированных пациента. При этом за сутки в больницы поступают более 100 человек.

- Помимо вакцинации действенным способом защиты от вируса остаются маски и соблюдение социальной дистанции. Мы призываем жителей города более ответственно относиться к своему здоровью и самочувствию окружающих, - сказал Алексей Логвиненко.

По состоянию на 26 июля, в Ростове привились более 374 тысяч человек. Из тех, кто вакцинировался, заболели около 2,5% человек, это произошло во время формирования иммунитета. Однако, как показывает практика, вакцина все равно эффективно защищает от тяжелых осложнений коронавируса.

К слову, болезнь значительно «помолодела». По информации властей, среди новых заразившихся более 20% - люди от 18 до 45 лет, более 9% - дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3 690 жителей Ростовской области находятся в очереди на вакцинацию от COVID-19

Об этом рассказал министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев (подробности)