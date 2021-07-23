3 690 жителей Ростовской области находятся в очереди на вакцинацию от COVID-19

Первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 983 655 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

3 690 жителей Ростовской области сейчас находятся в очереди на вакцинацию. При этом в регион поступает больше «Спутника V», сообщил на онлайн-брифинге глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

- «Спутник V» поставляют чаще, потому что быстрее идет производство. Его развернули сразу на нескольких производственных площадках, - пояснил Юрий Кобзев.

Министр также прокомментировал ситуацию с «КовиВаком». По словам Юрия Кобзева, ранее в поставили 13 240 доз, однако сроки ближайшего завоза пока не определили - все зависит от выхода препарата в гражданский оборот.

Всего на Дону первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 983 655 человек, вторым - почти 640 тысяч.

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