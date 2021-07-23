Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 14:59

3 690 жителей Ростовской области находятся в очереди на вакцинацию от COVID-19

В регион поступает в основном «Спутник V»
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 983 655 человек

Первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 983 655 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

3 690 жителей Ростовской области сейчас находятся в очереди на вакцинацию. При этом в регион поступает больше «Спутника V», сообщил на онлайн-брифинге глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

- «Спутник V» поставляют чаще, потому что быстрее идет производство. Его развернули сразу на нескольких производственных площадках, - пояснил Юрий Кобзев.

Министр также прокомментировал ситуацию с «КовиВаком». По словам Юрия Кобзева, ранее в поставили 13 240 доз, однако сроки ближайшего завоза пока не определили - все зависит от выхода препарата в гражданский оборот.

Всего на Дону первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 983 655 человек, вторым - почти 640 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василию Голубеву предложили ввести награды для отличников вакцинации

Речь идет в том числе о предприятиях, где привили большинство сотрудников (подробности)