3 690 жителей Ростовской области находятся в очереди на вакцинацию от COVID-19

Первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 983 655 человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
3 690 жителей Ростовской области сейчас находятся в очереди на вакцинацию. При этом в регион поступает больше «Спутника V», сообщил на онлайн-брифинге глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.
- «Спутник V» поставляют чаще, потому что быстрее идет производство. Его развернули сразу на нескольких производственных площадках, - пояснил Юрий Кобзев.
Министр также прокомментировал ситуацию с «КовиВаком». По словам Юрия Кобзева, ранее в поставили 13 240 доз, однако сроки ближайшего завоза пока не определили - все зависит от выхода препарата в гражданский оборот.
Всего на Дону первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 983 655 человек, вторым - почти 640 тысяч.
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