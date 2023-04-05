Михаил Солоницин обратился к землякам после отставки с поста сити-менеджера Таганрога

Михаил Солоницин планирует перейти на новую работу. Фото: группа в VK администрации Таганрога

В Ростовской области экс-глава администрации Таганрога Михаил Солоницин обратился к землякам после своей отставки.

- Признателен всем, с кем удалось поработать. Отдельное спасибо жителям за их любовь и неравнодушие к судьбе города, активную жизненную позицию, поддержку и критику. Убежден, что расцвет Таганрога только начинается. Желаю городу и его жителям всего самого лучшего, - написал в соцсетях Михаил Солоницин.

Напомним, о увольнении главы администрации приморского города стало известно 4 апреля. Чиновник подал заявление по собственному желанию. Это решение на внеочередном заседании утвердили депутаты городской думы. Михаил Солоницин занимал пост сити-менеджера Таганрога с декабря 2021 года.

С 5 апреля, то есть с сегодняшнего дня, обязанности главы администрации города будет временно исполнять первый заместитель сити-менеджера по вопросам экономики Светлана Камбулова.

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