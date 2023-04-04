В Ростовской области сити-менеджер Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку

Михаил Солоницин планирует перейти на новую работу. Фото: группа в VK администрации Таганрога

В Ростовской области пост сити-менеджера Таганрога покинул Михаил Солоницин. Эту информацию 4 апреля опубликовали на сайте местной администрации.

- Михаил Солоницин уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, - говорится в сообщении.

Известно, что это решение на внеочередном заседании утвердили депутаты городской думы. С 5 апреля обязанности главы администрации будет временно исполнять первый заместитель сити-менеджера по вопросам экономики Светлана Камбулова.

К слову, ранее один из представителей городской думы Таганрога уже предлагал оценить работу сити-менеджера и даже потребовал вынести этот вопрос на общее обсуждение депутатов. Однако после этого Михаил Солоницин опроверг угрозу собственной отставки.

Напомним, Михаила Солоницина назначили сити-менеджером приморского города в декабре 2021 года. Тогда на конкурсном испытании управленец набрал 60 баллов из 60 возможных. После этого кандидатура была утверждена большинством депутатских голосов.

До этого в разные годы специалист был министром ЖКХ Ростовской области, возглавлял администрацию города Зверево, а также работал заместителем главы Новошахтинска по вопросам ЖКХ.

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